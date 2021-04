Madeira expropria mais duas parcelas de terreno para o novo hospital

O executivo madeirense deliberou, em Conselho de Governo, a expropriação de duas parcelas de terreno, em Santa Rita, pelo valor global de 91 mil euros, tendo em vista a obra de construção do novo hospital. Uma parcela foi adquirida por 57.338 euros, enquanto outra custou aos cofres do Governo Regional 34.560 euros.

Governo Regional investe 125 mil euros para recuperar três zonas balneares na Madeira Piscinas Naturais do Seixal, Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial e Complexo Balnear de São Jorge vão ser alvo de intervenção

Outras deliberações

- Autorizar a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural a desenvolver os procedimentos financeiros e legais necessários com vista à concessão de um apoio financeiro extraordinário aos agricultores que tiveram ou têm de repor ajudas recebidas no âmbito da Medida 11, «Agricultura Biológica», do PRODERAM 2020, com compromissos com início entre 2016 e 2020.

- Adquirir, pelo valor global de 82.590 euros, duas parcelas de terreno necessárias à 'Regularização e Canalização da Ribeira da Tabua, a montante da ER 222- 2ª fase'.