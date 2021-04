Governo avança com Provedor da Administração Pública

Dois anos depois de criar o cargo, executivo publica estatuto da figura que vai analisar queixas, reclamações e pedidos dos cidadãos. Vencimento será equiparado ao do cargo de inspector regional de Finanças.

A imagem da capa do DIÁRIO de hoje destaca o Recolher obrigatório na Região que passa para as 23 horas. Novas medidas vão entrar em vigor na próxima semana e vão permitir, por exemplo, que os restaurantes encerrem entre as 22 e as 22h30.

43% dos alojamentos recenseados. Os Censos 2021 começaram esta segunda-feira e já foram registadas 21 mil participações de agregados nas primeiras 36 horas.

Nos ‘Casos do Dia’ referência para colisão fatal para motociclista no Funchal.

Na última página é destaque a recuperação da Capela de São Paulo que está em marcha. Procedimento concursal em preparação pela Direcção Regional de Cultura.

