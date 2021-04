Cláudia Monteiro de Aguiar defende "apoio robusto" de Bruxelas à Transição Energética

Na audição que teve lugar na Comissão de Transportes e Turismo, no Parlamento Europeu – na qual participaram responsáveis de empresas europeias de vanguarda no desenvolvimento de tecnologias associadas a combustíveis alternativos – a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar defendeu um "apoio robusto" de Bruxelas à Transição Energética.

"A indústria está a fazer grandes esforços, quer ao nível dos combustíveis de transição como o gás natural liquefeito, quer ao nível do aumento de escala relativamente a combustíveis de emissão zero, como o hidrogénio ou amónia, mas é importante que os Estados invistam em tecnologia de abastecimento, focados em várias fontes de energia”, disse.

Cláudia Monteiro de Aguiar sublinhou também que as Regiões Ultraperiféricas, "pelas especificidades que apresentam", “têm um enorme desafio pela frente", "porque a elas afluem todo o tipo de transporte marítimo e aéreo".

Neste contexto, as infra-estruturas terão de ser criadas, "devendo para isso garantir-se apoio financeiro robusto”, reforçou.

A eurodeputada do PSD vincou que, “mesmo ao nível do transporte terrestre e especialmente em Portugal, é importante que exista uma descentralização dos postos de carregamento para territórios de baixa densidade, extravasando, desta forma, a lógica das grandes cidades, sendo que neste sentido a UE tem uma importante palavra a dizer em termos de regulamentação dos custos de exploração destes espaços e no roaming de carregamento dentro da própria União”.

Carregar um carro elétrico na Europa é ainda uma tarefa muito complicada

Para concluir, Monteiro de Aguiar disse que “se queremos chegar a 2050 com zero emissões, a transição deve começar já a ser processada e a Europa deve criar as condições financeiras e legislativas para que tal aconteça, nomeadamente através da revisão da Diretiva Infraestrutura para Combustíveis Alternativos”.

Refira-se que, nesta audição, estiveram presentes Julia Poliscanova, da empresa Vehicles and Emobility, T&E; Stefano Messina, Presidente da Assarmatori; Thorsten Lange, Vice-Presidente da Renewable Aviation Neste e Carlos Jesus, CEO da portuguesa Zeev.