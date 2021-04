O projecto GIRO - ProjeCto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão regista uma quebra de 42% da visitação a esta área protegida. Os dados são avançados no âmbito de monitorização 2020 do Cabo Girão, promovido pela Associação Insular de Geografia, em parceria com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

“Num ano atípico para todos nós, a equipa da AIG procurou manter os trabalhos de campo previstos no projecto. No entanto, na impossibilidade de desenvolver as contagens na época baixa (turística) por contingências decorrentes da pandemia, este relatório vem facultar novos dados decorrentes dos trabalhos de monitorização em época alta”, adiantou o presidente da Associação Insular de Geografia, Marco Teles, através de comunicado.

A associação refere que, entre os 313 resultados analisados anualmente, destaca-se para 2020, o aumento de visitantes no Parque Natural Marinho do Cabo Girão comparativamente a 2019. Estamos a falar de uma visitação de 1.181 indivíduos, distribuídos por uma média de 173 embarcações por semana.

"Nestes dados, está incluída a contabilização de 68 mergulhadores na Corveta Afonso Cerqueira que, mesmo em contexto de pandemia, demonstrou uma visitação estável", refere a associação.

Já o miradouro do Cabo Girão manteve os números mais elevados de visitação neste espaço protegido, com 5.195 visitantes por semana.

“Embora mantendo uma visitação elevada, há uma quebra de 42% da visitação à Área Protegida do Cabo Girão. Porém, para o projeto GIRO e entidades parceiras, foi fundamental continuar este objetivo de criação de legado informativo, até porque vai-nos permitir uma abordagem de análise complemente diferente do que foi perspetivado no início do projeto. Especificamente, com a implementação continua do GIRO, vamos conseguir reunir dados do contexto pré pandemia, durante a pandemia e, em 2021 e anos seguintes, dados de uma fase de recuperação do sector do Turismo” acrescenta a Coordenadora do projecto, Ana Neves.