Associação Nacional de Assembleias Municipais atinge pleno de associados na Madeira

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) anunciou hoje que atingiu o primeiro pleno de municípios associados na Região Autónoma da Madeira.

Trata-se, conforme sublinha a Associação em comunicado de imprensa, de "um marco histórico", atingido neste dia 12 de Abril de 2021, com a adesão dos 11 concelhos do arquipélago (Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santana, Santa Cruz e São Vicente).

João Bosco, presidente da Assembleia Municipal de Machico e do Conselho-Geral da ANAM, explica que este feito se deve, sobretudo, "ao acompanhamento, pelos autarcas, da luta empreendida pela estrutura nacional na dignificação das Assembleias Municipais, pela melhoria da democracia no poder local e pela elevação do poder democrático em Portugal, identificando-se com ela e com as mais-valias que trará para o seu órgão deliberativo".

"As sementes para o nascimento de uma estrutura agregadora estavam lançadas e germinaram no tempo certo, após os encontros de Mesas de Assembleias Municipais da Madeira iniciadas em 2013", vincou.