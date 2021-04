Nacional com várias alterações para jogo com Portimonense

O novo treinador do Nacional, Manuel Machado, procedeu a várias alterações na equipa no encontro desta noite (20h30), no Estádio da Madeira, com o Portimonense.

Comparativamente ao último encontro, registam-se vários regressos à titularidade. Eis o onze inicial dos alvinegros: Riccardo Piscitelli; Kalindi, Rui Correia, Pedrão e João Vigário; Azouni, Nuno Borges e Éber Bessa; Marco Matias, Riascos e Camacho.

No banco ficam Seydou Sy, Lucas Kal, Danilovic, Koziello, Gorré, Rúben Micael, Pedro Mendes, Rúben Freitas e Rochez.

O Portimonense apresenta-se com: Samuel; Moufu, Possignolo, Maurício e Anzai; Luquinha, Dener e Willyam; Ailton Boa Morte, Andersson e Beto.