Loja do Cidadão terá projecto itinerante a bordo de carrinha na Madeira

A Madeira está a preparar um projecto itinerante da Loja do Cidadão a bordo de uma carrinha móvel. "Com algumas valências e outras que se possam complementar", o veículo propõe-se a percorrer as diferentes freguesias do concelho do Funchal e outras fora da capital, no sentido de levar a Loja do Cidadão à casa das pessoas, fazendo com que as mesmas não tenham de sair de casa e se deslocar até ao Centro.

A revelação partiu da boca do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que esta segunda-feira 'apadrinhou' a inauguração do novo 'Espaço Cidadão' na Casa do Povo de Santo António.

O próprio projecto que temos para a Loja do Cidadão implica descentralizarmos cada vez mais estes serviços, ou seja, levar estes serviços à casa das pessoas e não fazer com que as pessoas saiam de sua casa para ir para o centro do Funchal. É uma grande valia. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional

Este era um projecto que já tinha sido apresentado a Pedro Calado, quer pela Casa do Povo de Santo António, quer pelo director da Loja do Cidadão, e foi assinalado precisamente no dia em que se assinalam 17 anos de existência da Loja do Cidadão, na Madeira, com a abertura deste espaço.

Com 120 metros quadrados, foi instalado nesta Casa do Povo um polo de atendimento que "faz a conexão com diversos serviços do Governo Regional, através da Loja do Cidadão". Poderá tratar, por exemplo, da renovação do cartão de cidadão, de assuntos ligados à Segurança Social ou às Finanças "de forma simples e prática".

Apesar destas valências, há outros serviços que têm de ser realizados na loja do cidadão, como a primeira emissão do cartão de cidadão ou questões relacionadas com passaportes, ou seja, "tudo o que exija um contacto directo junto dos responsáveis em termos de validação da documentação", visto que "há equipamentos próprios" para o efeito que apenas se encontram na Avenida Arriaga.