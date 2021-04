Aniversário da Loja do Cidadão assinalado no novo 'Espaço Cidadão' em Santo António

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, na próxima segunda feira, dia 19 de Abril, pelas 15 horas, as novas instalações do 'Espaço Cidadão', na Casa do Povo de Santo António.

O novo balcão de atendimento surge da formalização de um protocolo de cooperação realizado entre a Loja do Cidadão e a Casa do Povo daquela freguesia, Wcom o objectivo de descentralizar vários serviços importantes para um dos maiores núcleos populacionais do Funchal e prestar ao cidadão mais e melhores serviços, agilizando respostas e, sobretudo, reduzindo custos de contexto e tempo", explica a vice-presidência em nota de imprensa.

Na ocasião, será, também, assinalado, o 17º aniversário de existência da Loja do Cidadão da Madeira.