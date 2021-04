Semana marcada por 40 acidentes e 13 detenções nas estradas da Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, entre os dias 9 e 15 de Abril, um total de 40 acidentes de viação nas estradas da Madeira. Estes sinistros resultaram em 13 feridos ligeiros, a maioria no concelho do Funchal.

De referir que, as colisões representam a maioria dos acidentes, num total de 26, seguindo-se 11 despistes, um atropelamento e outros dois sinistros não especificados.

A PSP também tem realizado operações de fiscalização específicas e mais incisivas, que culminaram com a detenção de 13 pessoas. De salientar que, 9 detenções aconteceram por condução sob o efeito do álcool; 1 detenção por desobediência; 2 por condução de veículo automóvel sem estar habilitado; e 1 detenção por condução com excesso de álcool no sangue e sem estar habilitado.