Matilde Rebolo é a vencedora do 40.º Festival da Canção Infantil da Madeira

Matilde Rebolo, de 8 anos de idade, foi a vencedora do 40.º Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM).

A vencedora interpretou o tema 'Sou princesa do meu reino'.

As gravações do festival decorreram hoje, no Centro de Congressos da Madeira, sendo depois transmitidas, no dia 18 de Abril, pelas 19h30, na RTP Madeira.

O festival contou com a participação de 12 canções inéditas, interpretadas por 14 crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos.

A direcção musical do coro esteve a cargo da maestrina Zélia Gomes.

Do júri fez parte o presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, liderará o jurí, Andreia Jardim, vencedora da edição de 1983, Cristina Barbosa, vencedora da edição de 1987, Lígia Brazão, autora de várias canções participantes no FCIM e Natacha Aguiar, vencedora da edição de 2014.

O evento é organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.