Porto Moniz aprova mensalidade extra para bolseiros do ensino superior

Foi aprovada, esta quinta-feira, na reunião do executivo da Câmara Municipal de Porto Moniz, a atribuição de uma mensalidade extraordinária aos bolseiros do ensino superior com candidatura aprovada no ano lectivo 2020/2021.

A autarquia irá, assim, atribuir aos jovens estudantes com residência no concelho uma bolsa de estudo, no valor de 1.500 euros anuais, distribuídos por 10 mensalidades de 150 euros.

O valor total a alocar a este apoio ronda os 12 mil euros que será distribuído por quase 80 alunos do concelho que frequentam o ensino superior.

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, destaca que o seu executivo sido "proactivo" no apoio aos vários sectores da sociedade civil do Porto Moniz, e lembra que a autarquia "foi a única que criou um programa municipal de resposta aos efeitos da pandemia, que contemplava não apenas as empresas do concelho, como também os seus trabalhadores, sem esquecer aqueles que ficaram desempregados, por motivo da pandemia e ainda os estudantes do estabelecimento de ensino do concelho".

De referir que, no âmbito destes apoios, nomeadamente no que toca ao ensino, a autarquia atribuiu também um computador a cada um dos alunos que frequentam a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, do 1.º ao 12.º ano, através do Apoio à digitalização do ensino, ao abrigo do Programa 'Porto Moniz Revitaliza +.

Reembolso de viagens aéreas passa de duas para três

Também na reunião camarária de hoje, foi aprovada uma alteração ao Regulamento de Bolsas de Estudo da autarquia.

Deste modo, os estudantes deslocados da Região, que no âmbito da anterior versão do regulamento, tinham direito ao reembolso de duas viagens aéreas, no tecto máximo de 400 euros, passem agora a ser reembolsados por três viagens aéreas, mantendo-se o tecto máximo definido para o reembolso das mesmas.

Emanuel Câmara congratula-se com a medida hoje aprovada, ressalvando que e"ste apoio atribuído pela autarquia permite agora que fiquem agora asseguradas todas as viagens efectuadas pelos estudantes nas pausas das actividades académicas, designadamente no Natal, na interrupção de semestre e na Páscoa".