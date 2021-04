Eventual desaparecimento de pescador lúdico mobilizou autoridades na Madeira

O SANAS reportou ter recebido, este fim-de-semana, o alerta para o possível desaparecimento de um jovem que se tinha ausentado de casa para a prática de pesca submarina.

O alerta foi dado pela mãe do pescador lúdico, que se encontrava preocupada pelo facto de estar a anoitecer e o jovem ainda não ter regressado a casa, após ter dado indicação de que iria pescar na costa Norte da Madeira.

Foram mobilizadas equipas do SANAS, Polícia de Segurança Pública e Polícia Marítima, também por forma a localizar o carro da alegado desaparecido e assim perceber em que zona estaria a pescar.

"O filho desta preocupada mãe viria a ser detectado na costa Sudoeste da ilha já no início da noite", refere o SANAS.

Apesar do desfecho feliz, o SANAS alerta para a necessidade dos praticantes de actividades lúdicas, principalmente as que representam maior risco, deixarem indicações concretas sobre a prática das mesmas. Desde o local exacto até às horas durante as quais vai acontecer a actividade.

No fundo, o que se pretende é que seja evitada a mobilização desnecessária de meios de socorro.