Empresa cresce 67% em ano de pandemia

Em ano de pandemia a empresa ‘Classe M - Frutas & Verduras, Unipessoal Lda.’ aumentou em dois terços o volume de negócios, tendo fechado 2020 com 2,7 milhões de euros de volume de facturação.

Criada em 2016, na altura projectada para operar com três postos de trabalho, actualmente emprega 14 colaboradores.

Instalada na Zona Franca Industrial, no Caniçal, a ‘Classe M - Frutas & Verduras, Unipessoal Lda.’ recebeu esta manhã a visita do presidente do Governo Regional.

Eduardo Gouveia, director da empresa, assumiu a “franca expansão” da empresa que actua na comercialização, importação, exportação e produção de produtos frutícolas, hortícolas, vinícolas, sementes, frutos secos, comércio por grosso, valorização das mesmas nos mercados nacionais e internacional, através da concentração, embalagem, transformação e sua comercialização.

Uma empresa “que privilegia o produto regional, mas também o nacional” e que pretende ser “diferenciadora e valorizar o produto regional” oferecendo novas soluções aos clientes.

Apesar do “crescimento de 2019 para 2020 de 67%”, a expectativa é “continuar a crescer, talvez não neste ritmo tão bom como em 2020, mas a ideia é expandir o negócio e, sobretudo, garantir a satisfação e a segurança alimentar para o consumidor final”, sublinhou Eduardo Gouveia.

Justifica o significativo crescimento em ano de pandemia fruto da “aposta na qualidade, na diferenciação e na valorização” do “produto competitivo e de qualidade” que tem permitido “conquistar alguns nichos de mercado na Região”, apontou.

A empresa beneficiou recentemente de apoio financeiro ao abrigo de candidatura ao PRODERAM 2020, o qual contribuiu para a criação de uma central fruteira na ZFI, com capacidade para tratar, embalar, transformar e distribuir vários tipos de fruta e de hortícolas.

Exemplo disso, o ano passado exportou 79 toneladas de batata doce cenoura e este ano já soma 42 toneladas exportadas, só de batata doce, que é distribuída numa grande cadeia de supermercados na Holanda e na Bélgica.

Reitera contudo que a Região continua a ser o principal mercado.

Com o apoio do PRODERAM foi realizado investimento tendo em vista a adaptação do pavilhão, designadamente a execução de um cais de recepção, sada de embalamento, bem como a aquisição de equipamento e a criação de uma página na internet com loja online business to business, integrando ainda uma aplicação móvel.