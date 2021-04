26% das empresas sofrem "incumprimentos significativos" em 2020

Quase 30% das empresas portuguesas sofreram "incumprimentos significativos" em 2020, apesar das injeções de liquidez e dos estímulos fiscais para atenuar os efeitos económicos da covid-19, segundo um estudo ontem divulgado.

Segundo os dados do "Estudo de Gestão do Risco de Crédito em Portugal", promovido pela Crédito y Caución e pela Iberinform, as medidas adotadas nos primeiros meses do Estado de Emergência obrigaram 74% das empresas a reduzir a sua atividade produtiva e comercial.

"Esta hibernação económica foi muito relevante para 26% das empresas nacionais que tiveram de renunciar a mais de metade da sua operação habitual", refere.

Nesse contexto de excesso de capacidade, 58% das empresas portuguesas sentiu uma deterioração dos níveis de solvência dos seus clientes aos longo de 2020, sinaliza o estudo.

Segundo os dados apurados, cerca de 42% do tecido produtivo nacional registou uma diminuição das suas vendas, mas ainda assim o impacto final da pandemia na faturação em 2020 foi "moderado", face às previsões iniciais das empresas.

Há um ano, quando foram estabelecidas medidas rígidas de distanciamento social e o encerramento temporário da atividade empresarial, 65% das empresas esperava uma queda na sua faturação.

Para este ano, em termos de perspetivas, o tecido produtivo português continua a mostrar confiança numa mudança de tendência, embora as previsões sejam menos otimistas do que há um ano.

Cerca de 57% das empresas espera que os seus níveis de faturação voltem a subir, menos 13 pontos percentuais que no inquérito de 2020.

