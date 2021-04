Webinar sobre transformação digital das empresas

Está agendado para a próxima terça-feira, dia 13 de Abril, o webinar 'Como preparar a sua empresa para a Transformação Digital'.

Entre as 10 e as 12 horas, vários oradores vão falar sobre os apoios disponíveis nesta área e que aspectos devem ser tidos em conta na implementação de um projecto de transformação digitial.

O evento on line é organizado pelo grupo EAD e conta com o apoio da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal.

O evento contará com a participação de Eurico Amaral, da GNB - Companhia de Seguros , SA, que apresentará o seu testemunho de como a transformação digital impulsionou a sua organização. Usarão, também, da palavra António Jardim Fernandes, vice-presidente da direcção da ACIF, e Paulo Veiga, CEO da EAD.

A participação no evento carece de inscrição prévia.