Demora na chegada dos apoios da Europa “preocupa” Governo Regional

O presidente do Governo Regional da Madeira está preocupado que só a partir de Julho comece a chegar os primeiros apoios ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência.

Por só estar previsto em Julho e em Outubro, para Miguel Albuquerque a demora é motivo de preocupação porque “perante uma situação como a que estamos a atravessar, eu acho que é fundamental ‘acelerar’”, considerou, à margem da visita ao Hospital Privado da Madeira.

Reconheceu que “a União Europeia tem a complexidade de integrar 27 estados-membros e alguns serem bi-parlamentares (senado e parlamento)”, realidade que ajuda a perceber a complexidade nas decisões do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas também reconhece que é “uma demora que é muito complicada do ponto de vista do funcionamento”. Entende por isso que “é fundamental [os apoios] virem rapidamente porque precisamos desse dinheiro para manter em funcionamento a nossa economia, apoiarmos as populações, apoiarmos as empresas”, mais ainda quando “estamos a atravessar tempos muito difíceis”, apontou.