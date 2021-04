Embarcação de pesca pediu auxílio mas revelou-se falso alarme

Uma embarcação de pesca emitiu um sinal de emergência, esta madrugada, levando ao accionamento de meios que iriam partir em seu socorro. A localização do barco era apontada para a zona entre o Porto da Cruz e o Caniçal.

Uma embarcação do SANAS Madeira foi colocada a postos para seguir em auxílio dos tripulantes, enquanto a Capitania do Porto do Funchal tentava contactar o mestre da embarcação.

Também a Força Aérea, que se tinha deslocado à ilha da Madeira com um paciente proveniente do Porto Santo, foi informada do sucedido para que fosse realizada uma sinalização da embarcação. Contudo, a mesma não foi avistada.

Já o SANAS inquiria pescadores que se encontravam na faina e que deram indicação de que a embarcação em questão se encontrava varada no Funchal.

Pouco depois das 6 horas da madrugada dava o MRSC por desmobilizado o dispositivo, porque tinham conseguido localizar a embarcação navegando acima da ilha do Porto Santo.

Não foi possível perceber o que levou ao accionamento do sinal de emergência.