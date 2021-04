Caso Lhor, Canábis e "berbicacho" da AstraZeneca em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "Crianças abusadas por funcionário de escola"

- "Almada: Pintores morrem em queda de 15 metros: Familiares das duas vítimas em choque"

- "Plano das vacinas em risco: Professores podem ser os primeiros prejudicados"

- "Portugueses esquecidos nas indemnizações do 'Face'"

- "Golpe de 154 mil euros: Empregada engana idosa abastada"

- "Liga dos Campeões: FC Porto a caminho dos milhões"

- "Benfica: Everton troca voltas a Jesus"

- "Braço de ferro: Tribunal decide apoios ao Novo Banco"

- "Caso BPN: Luís Filipe Vieira usado em operação de crédito"

- "Estatísticas: Vida saudável está abaixo da média da UE"

- "Groundforce: Salários de maio cada vez mais ameaçados"

- "Festival: 'Fantas' com menos de metade da lotação"

Público:

- "Ritmo de vacinação e reabertura total das escolas podem levar a quarta vaga"

- "Operação Marquês: Quando se fala de corrupção, portugueses lembram-se de Sócrates e Salgado"

- "Teletrabalho: Sindicatos exigem despesas na lei, patrões querem acordos"

- "Apoios do Estado: Governo desafia oposição a mudar lei sobre independentes"

- "EUA: Estrela dos republicanos sob suspeita de tráfico sexual"

Jornal de Notícias:

- "Penalizações aos hospitais não travam aumento de cesarianas"

- "Segurança da vacina outra vez em causa [AstraZeneca]"

- "Escolas: Preocupação de António Costa com casos positivos gera desconforto"

- "Pandemia: Testes de imunidade celular ao vírus disponíveis também em Portugal"

- "Barão da droga português condenado a 11 anos de prisão"

- "Escolas de condução: Covid deixa setor em risco de colapso"

- "Construção Civil: Acidentes provocaram 11 mortos em 2021"

- "Bruno Nogueira de volta com novo programa na SIC"

Diário de Notícias:

- "Julgamento do caso Ihor: Diretor do SEF reconhece que havia armas não registadas"

- "Basílio Horta: 'António Costa é um dos mais brilhantes táticos que conheci'"

- "Martins da Cruz: A aposta de Espanha em África 'não deixa de ser uma bofetada de luva branca' a Portugal"

- "Covid: AstraZeneca. Costa admite novo 'berbicacho'. UE volta a analisar vacina"

- "Feira da Ladra: Já reabriu em Lisboa. 'Esta é a mãe de todas as feiras'"

- "FMI: Portugal vai ser o mais rápido do euro a fazer desaparecer o défice"

- "Irão: Diplomacia atrás das cortinas para salvar o acordo nuclear iraniano"

- "Liga dos Campeões: Que azul brilhará mais em Sevilha, o dos 25 ou o dos 250 milhões de euros?"

Inevitável:

- "Municípios com testagem à margem de estratégia nacional"

- "Parlamento discute hoje fim do dia de reflexão"

- "Canábis a caminho de ser livre?"

- "Leilão 5G: Altice volta a criticar atuação da Anacom"

- "Currículo: Feliciano Barreiras Duarte ilibado"

- "FMI: Economia portuguesa deverá crescer 3,9% em 2021"

- "Myanmar: Receio de uma guerra civil é cada vez maior"

- "Cabo Delgado: Aprovada audição de ministro na AR"

Negócios:

- "FMI prefere falências a empresas 'zombies'"

- "Maria do Céu Antunes: Ministra da Agricultura: 'Se continuarmos a adiar, não vamos ter reforma da PAC'"

- "Metalurgia arrisca paragem por falta de matéria-prima"

- "Negócio raro no mundo aterra em Santarém"

- "CTT brilham em bolsa com escalada de 50%"

- "Ações: Família Queiroz Pereira sobe preço da OPA sobre a Semapa"

- "Trabalho: Lei laboral tem de dar mais opções aos pais com filhos até 8 anos"

- "Internacionalização: Tecnológica do Porto compra madrilena QAPoint e aponta a Valência"

O Jogo:

- "Desafio à história: Ataque à meia-final da Champions, que escapa desde 2004"

- "Alborg-FC Porto: Dragão só vê 'os quartos': Prossegue a saga portista na Liga dos Campeões de andebol"

- "Sporting: Bragança levou a bola"

- "Benfica: Jesus avaliza Vinagre e Ugarte"

- "Braga: Castro pronto para a reta final"

A Bola:

- "FC Porto-Chelsea: Yes we can: Dragão respira confiança para o primeiro confronto com os 'blues' de Londres"

- "Sporting: Nuno Mendes sem lesão grave"

- "Benfica: Waldschmidt bate recorde de golos"

Record:

- "Sporting: Nuno Mendes escapa por milagre: Médicos leoninos entendem que podia ter sofrido lesão muito grave"

- "FC Porto-Chelsea: ''Quem não acreditar não pode vestir esta camisola', Sérgio Conceição ambicioso"

- "Benfica: Waldschmidt nunca falha: Converteu todos os penáltis na carreira profissional"

- "Liga revelação: Estoril campeão"