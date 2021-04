Carro despistou-se na Camacha

Um despiste ocorrido esta tarde, pelas 17h40, no Caminho dos Salgados, na Camacha, motivou o accionamento dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O acidente fez com que o carro saísse de estrada, mas não terá provocado ferimentos no condutor, de 45 anos, único ocupante do veículo.

O homem foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.