Câmara de Santa Cruz entrega três camas articuladas na Camacha

A Câmara Municipal de Santa Cruz entregou, hoje, dia 8 de Abril, mais três camas articuladas, no âmbito do seu programa de ajudas técnicas, desta feita a famílias residentes na freguesia da Camacha.

Em comunicado de imprensa, a autarquia destaca que "são já mais de meia centena de pessoas" a beneficiar deste apoio camarário.

O Banco de Ajudas Técnicas visa, através de empréstimo de equipamento, apoiar pessoas em situação de dependência cuja situação de saúde imponha a utilização de ajudas técnicas, minorando as dificuldades de mobilidade e facultando uma melhoria de cuidados na dependência, face a terceiros.

Os destinatários deste apoio são pessoas com deficiência, idosos ou pessoas que necessitam de utilizar as ajudas técnicas de forma temporária por motivos de doença ou acidente, que pertençam a agregados familiares carenciados residentes no concelho de Santa Cruz.