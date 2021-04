Três docentes do Conservatório com covid-19

Três docentes do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode testaram positivo para a covid-19. A informação foi divulgada pela secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), no balanço diário que é feito à pandemia nos estabelecimentos de ensino da Região.

Recorde-se que, na passada segunda-feira, um aluno do Conservatório já havia testado positivo para o novo coronavírus. Havendo ligação entre este quatro casos, poderá estar em causa um surto neste estabelecimento de ensino das artes, diariamente frequentado por dezenas de alunos e professores.

No balanço desta quarta-feira há ainda a reportar o contacto de um aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Eng. Luís Santos Costa, em Machico, com um caso positivo, fora do contexto escolar. Por força desta situação, uma turma com 18 alunos e um docente cumprem isolamento profilático até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.