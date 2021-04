Três madeirenses chamadas à Selecção Nacional de sub-19

Ana Seabra, seleccionadora nacional de sub-19, chamou para mais um estágio de trabalho a decorrer de 12 a 21 de Abril , na Nazaré, três jovens andebolistas madeirenses. Lara Carmelo, do CS Madeira, Sara Camacho do Madeira Andebol SAD e Margarida Fagundes que alinha no Alpendorada, mereceram a confiança da técnica nacional, num estágio que visa dar continuidade à preparação da equipa lusa para o Campeonato da Europa 2021 que terá lugar em Celje, na Eslovénia em Julho.