Olavo Câmara preocupado com a retoma dos mercados turísticos

O deputado à Assembleia da República e presidente da JS-Madeira aponta que a retoma dos mercados turísticos é essencial para a recuperação da economia madeirense, mas considera que é preciso haver um plano B, que salvaguarde as empresas, os trabalhadores e o destino, caso os mercados não respondam.

À margem de uma visita ao Hotel Solar do Bom Jesus, em Santa Cruz, Olavo Câmara demonstrou preocupação com o futuro do destino e das empresas ligadas ao turismo caso a retoma não seja a esperada. O jovem deputado aponta vários exemplos em que o mercado não respondeu ao que a Madeira ambicionava. “Temos afirmado que a Madeira é um destino seguro e respondeu bem à pandemia, mas não se vê esses resultados refletidos na economia”, referiu, adiantando que “o anúncio de mais ligações e mais turistas não se reflete nas reservas ou nas dormidas”.

“Por esta altura, era esperada uma retoma dos mercados tradicionais e a verdade é que tal não aconteceu”, afirmou Olavo Câmara, acrescentando que ainda não sabemos se a recuperação dos mercados britânico, francês e alemão realmente irá acontecer “como esperado e como precisamos”.

“As empresas, até agora, têm-se aguentado com os apoios, mas quando o mercado começar a funcionar, naturalmente deixará de haver a necessidade de apoios, o que levanta algumas preocupações, caso o mercado não tenha uma retoma esperada e não consiga responder à oferta do setor turístico da Madeira”, vinca o parlamentar, considerando que é preciso pensar no pós-pandemia e ter uma resposta para esta situação hipotética. “Temos de prever todos os cenários e ter respostas para todos os cenários”, sublinhou.

Olavo Câmara apontou também a questão do aeroporto da Madeira como essencial na afirmação do destino Madeira. “É urgente avançar com a solução da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira, e essa solução passa pelo aeroporto complementar do Porto Santo, com ligação de barco à Madeira”, explicou, frisando que é preciso aproveitar as verbas europeias para implementar esta solução, de modo a afirmar o nosso destino. “Não podemos ser uma região turística em que quem nos visita não sabe se consegue aterrar ou partir no dia previsto e esta imprevisibilidade retira competitividade ao nosso destino”, sustentou.

Olavo Câmara enalteceu o exemplo do empreendimento visitado, não só pela qualidade e fator diferenciador que acrescenta ao nosso destino, mas também por continuar de portas abertas quando 70% do setor está encerrado, mantendo os compromissos e os postos de trabalho.

A visita contou com a presença da deputada à Assembleia Legislativa Regional, Marina Barbosa, com o secretário-geral da JS-Madeira, Pedro Calaça Vieira, e com elementos da JS-Santa Cruz, designadamente o seu presidente, Henrique Pimenta, Diogo Henriques e Rodrigo Pimenta.

A jovem comitiva pede também que os apoios da Câmara Municipal de Santa Cruz sejam estendidos até ao fim do ano, defendendo em particular que a taxa turística, que está prevista ser retomada a 1 de junho, seja novamente suspensa até haver uma recuperação efetiva do turismo no concelho.