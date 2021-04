Pedro Coelho pretende "continuar a tornar Câmara de Lobos num concelho mais justo"

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, o actual presidente do município de Câmara de Lobos, o social-democrata Pedro Coelho, recandidata-se a um terceiro mandato para dar continuidade ao plano estratégico de elevar o concelho a um outro patamar de desenvolvimento.

"Nós iniciámos, em 2013, um plano estratégico de desenvolvimento a longo prazo para o concelho e para as cinco freguesias (Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Jardim da Serra e Quinta Grande), sobretudo com o propósito de melhorar a qualidade de vida e resolver os problemas das pessoas e encontrar as melhores soluções", declarou o autarca social-democrata à agência Lusa.

Pedro Coelho, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (ISEG- UTL), é natural de Câmara de Lobos.

Também foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira (2002-2011), tendo interrompido um terceiro mandato no parlamento regional para tornar-se presidente do município de Câmara de Lobos, em 2013.

O autarca apontou que é seu objetivo "continuar o trabalho, com uma forte componente no investimento público e privado, porque, apesar dos tempos de pandemia, tem existido um grande investimento privado em Câmara de Lobos".

Recordou que faz, em 19 de abril, um ano que Câmara de Lobos esteve com uma cerca sanitária, a única definida na Madeira desde o início da pandemia, quando "tudo era desconhecido", uma situação que conseguiu ultrapassar com distinção" e que comprovou que o município "tinha pessoas capazes, competentes, que respeitam as regras, sabem o que querem".

"Continuar a tornar Câmara de Lobos num concelho mais justo, mais próspero" é um dos seus objetivos, destacou.

Pedro Coelho também frisou a importância de "melhorar a qualidade de vida com investimento, apoio social e, sobretudo, num plano que eleve o concelho para outros patamares a nível regional e nacional", complementou.

O candidato enfatizou a "forte aposta" feita na educação e cultura, visando "tornar o concelho mais competitivo". Pretende "deixar o concelho melhor" do que encontrou, tendo o executivo municipal feito um grande esforço para ter "contas certas, diminuição da dívida e com grande investimento".

O presidente do município destaca que o "orçamento é escasso para tudo aquilo" que pretende fazer.

"E, se essa for a vontade dos câmara-lobenses, faremos um terceiro mandado com a mesma humildade e proximidade de sempre e com o propósito de tornar este concelho cada vez maior, de gente boa, trabalhadora, humilde, que sabe o que quer".

Pedro Coelho diz que "Câmara de Lobos é hoje mais atrativa" do ponto de vista turístico e de investimento hoteleiro, e que o trabalho realizado contribuiu para "quebrar alguns estigmas do passado [concelho de extrema pobreza]".

Acrescentou que Câmara de Lobos é "um concelho renovado, com uma nova imagem, com problemas, como todos têm, nomeadamente na área da habitação", mas indicando estar previsto fazer um "forte investimento" nesta área com as verbas alocadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Com cerca de 52 quilómetros de superfície, Câmara de Lobos tem uma densidade populacional de 597,7 habitantes por quilómetro quadrados, sendo o segundo mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com aproximadamente 40 mil habitantes, dos quais 45% são jovens com menos de 25 anos.

O PSD tem governado este município contíguo a oeste do Funchal, na costa sul da ilha da Madeira, sempre com maioria. O atual executivo municipal é composto por sete elementos, dos quais cinco são sociais-democratas, fruto dos 62,99% (9.931 votos) obtidos as últimas eleições autárquicas.

O PS foi o segundo partido mais votado em 2017, conseguiu 11,30% (1.782 votos) e elegeu um vereador e o CDS, com 10,51% (1.657 votos), também tem um representante.

Está já também oficialmente anunciada a candidatura de Amílcar Figueira (CDS) neste concelho.