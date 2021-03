ACD Jardim da Serra sagra-se vice-campeã de Portugal

A ACD Jardim da Serra conquistou hoje um feito histórico no atletismo nacional, ao sagrar-se campeão de Portugal de clubes em pista coberta no sector feminino.

Na edição de 2021 os Campeonatos de Portugal de Clubes da I Divisão foi disputado em moldes diferentes muito devido à pandemia da Covid-19, pelo que veio a ser realizado em dois fins-de-semana.

No dia de hoje completou-se a quarta e derradeira jornada dos campeonatos, e onde seriam atribuídos os títulos de campeões quer no sector masculino quer no feminino.

No que concerne ao atletismo regional a formação da ACD Jardim da Serra veio a fazer história ao ser o primeiro clube da Madeira a conquistar um pódio num Campeonato Nacional Absoluto de Pista Coberta. A colectividade de Câmara de Lobos veio a sagrar-se vice-campeão feminina ao totalizar 159,0 pontos contra os 200 do novo campeão nacional o Sporting. No terceiro posto e com o mesmo resultado que as madeirenses veio a ficar o Grupo Atletismo de Fátima.

No sector masculino o novo campeão é o Sporting Clube de Portugal, que conta com o madeirense Nuno Pereira. Os leões somaram 198,0 pontos. Os dois outros lugares do pódio foram alcançados pela Juventude Vidigalense (161,0 pontos) e pelo Sporting de Braga (143,5 pontos).