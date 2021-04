Retoma das aulas presenciais do 3º Ciclo não está em causa

A suspensão da administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 a pessoas abaixo dos 60 anos de idade não terá implicações na calendarização da retoma das aulas presenciais na Região, ou seja, não coloca em causa o regresso à escola do 3º Ciclo – 7º, 8º e 9º anos – na próxima segunda-feira.

A garantia é do presidente do Governo Regional da Madeira, manifestada à margem da visita ao Hospital Particular da Madeira (HPM).

Apesar do contratempo resultante do facto de ontem as autoridades de saúde portuguesas terem recomendado a não administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em pessoas até aos 60 anos de idade, seguindo a decisão de mais de uma dezena de países, que introduziram também restrições etárias, Miguel Albuquerque garante que o plano regional de vacinação para os professores e demais funcionários escolares não será afectado pela limitação imposta.

Motivo para assegurar, na visita à unidade de saúde do Grupo HPA Saúde que completa dois anos de actividade, no próximo mês de Maio, que esta segunda-feira será o dia da retoma das actividades presenciais do 3.º ciclo do ensino básico.