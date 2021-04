"Podemos avançar nas medidas de desconfinamento previstas para 2.ª feira"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que Portugal pode "dar o passo de avançar" com as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira.

No final do Conselho de Ministros de hoje, António Costa explicou que "a aplicação combinada dos dois critérios" -- incidência e ritmo de transmissão - mantém Portugal "claramente no quadrante verde".

"Podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira", anunciou.