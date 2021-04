Motociclista ferido em acidente no Funchal

Um acidente de viação envolvendo uma mota ocorreu, há pouco, na rotunda da ASSICOM, na Estrada Monumental, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, tendo sido informadas da ocorrência de um despiste de mota, do qual resultaram escoriações num homem com cerca de 40 anos.

A vítima será transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber o respectivo tratamento.

No local está também a Polícia de Segurança Pública.