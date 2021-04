Abril - Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

No dia 1 de abril a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens lançou a campanha dedicada ao tema “Cuida bem de mim – os desafios da primeira infância”, integrada no mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância. Algumas entidades, incluindo CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças e Jovens) têm desenvolvido iniciativas no sentido de sensibilizar os cidadãos para a importância de serem, eles próprios, agentes ativos de proteção das crianças.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), caracteriza como “abusos ou maus-tratos às crianças, todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração, resultando em danos actuais ou potenciais para a saúde da criança, sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder”.

A exposição em contextos familiares e sociais desfavorecidos são propícios aos maus-tratos, mas não é um problema associado apenas a falta de condições económicas. Infelizmente, algum estigma associado a condições de vida precárias, pode levar a soluções desadequadas para o bem estar da criança. A prevenção - que neste mês de abril se pretende alertar - exige uma intervenção integrada, evitando que as condições de vida precárias sejam mais um problema.

São “temas” como este, que nos fazem relembrar que há mais vida além da COVID. Além da necessária proteção da saúde, é importante não perder a atenção a crianças e jovens, que neste contexto, por maioria de razão, precisam de muita atenção. Os ambientes escolares são fundamentais para um especial acompanhamento dos mais pequeninos, neste ano difícil para todos.

Que se evitem dramas como o da “Valentina Fonseca. Tinha só 9 anos. Foi brutalmente agredida pelo próprio pai. O que foi divulgado sobre a autópsia à pequena Valentina é de arrepiar. O animal não só matou a filha. Matou a infância dos irmãos de Valentina.

Dia 30 de abril teremos o desafio de usar laços azuis. Os “laços azuis” surgem do episódio protagonizado pela avó Bonnie, americana, confrontada com maus-tratos aos seus netos, pela mãe e pelo namorado, e com o fatal destino da morte de um deles, em 1989. Colocou uma fita azul na antena do carro, lembrando a brutalidade das agressões que resultaram em nódoas negras no corpo das crianças e, provavelmente, para viver o seu luto. Aconteceu na América das oportunidades, onde hoje, tantas e tantas crianças, continuam expostas a riscos.

Abril, é mais do que o mês dos cravos vermelhos. Abril, é o mês do azul para alertar para os riscos de maus-tratos a crianças e jovens, por tudo o que possa ser impedimento de uma infância e de uma adolescência feliz.