ISAL integra programa nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O ISAL promove, no próximo dia 16 de Abril, pelas 17 horas, um roteiro sobre a arquitectura e o património religioso da cidade do Funchal, debruçando-se sobre diversos estilos artísticos e arquitectónicos, nomeadamente o Manuelino, o Maneirismo e os Barrocos no espaço insular.

O percurso pedonal inicia-se na Igreja de São João Evangelista (Colégio dos Jesuítas), percorrendo o centro histórico da cidade, concluindo junto à Sé.

A visita será orientada pelo docente do ISAL, Diogo Goes - professor de História de Arte e História de Portugal - com as discentes Catarina Carreira, Inês Camacho e Patrícia Ferreira que irão comentar a visita, apresentando as conclusões de um estudo sobre o edificado religioso na cidade e o Turismo, recentemente apresentado na 'THINK+ International Conference'.

Esta é uma iniciativa integrada na programação nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios - que se assinala a 18 de Abril - coordenada pela Direcção Geral do Património Cultural, do Ministério da Cultura.

O ISAL integra a programação nacional pelo quarto ano consecutivo, reiterando parcerias com diversas instituições.

Além disso, nesse dia, a partir das 14 horas, alunos da licenciatura de Turismo do ISAL irão participar numa outra visita orientada, intitulada 'Conhecer o Passado é garantir o futuro'- uma breve abordagem sobre o percurso dos dois irmãos Franco - iniciativa do Museu Henrique Francisco Franco, que contará com a orientação dos docentes e artistas plásticos Gonçalo Ferreira de Gouveia, Diogo Goes e Carla Cabral.

A iniciativa irá contemplar uma visita ao Museu Henrique e Francisco Franco, com orientação de Esmeralda Lourenço, Gonçalo Ferreira de Gouveia e Diogo Goes, que farão uma abordagem sobre o percurso de Henrique e Francisco Franco, na pintura e na escultura, respectivamente, e uma visita orientada à exposição 'Onde mora a saudade nos retratos emoldurados no interior da finitude da tua memória', pela artista plástica Carla Cabral.

A iniciativa contempla ainda uma deslocação aos Paços do Concelho e um roteiro pedonal com incidência nas esculturas 'Semeador' e 'João Gonçalves Zarco'.