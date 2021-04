26 novos casos e mais 27 recuperados na Madeira

Há 26 novos casos de infecção na Madeira. Todos os casos são de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

Com mais 27 casos recuperados a reportar, este sábado, a Região conta actualmente com 309 casos activos, dos quais 13 são casos importados e 296 são de transmissão local.

“É normal que haja um aumento do número de casos” nas próximas duas semanas O presidente do Governo Regional admite um aumento de casos de infecção com a Covid-19 na Região nas próximas duas semanas.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, é de assinalar que 12 pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (12 pessoas em Unidades Polivalentes e 0 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19), enquanto outros 17 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Casos Confirmados Casos Recuperados Casos Activos Óbitos Hospitalizados 8.575 8.195 309 71 12

No total, há 99 casos suspeitos que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando relacionados com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 516 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Casos Suspeitos Vigilância Activa

Vigilância Viajantes

Testes PCR 99 516 9.259 355.924

No que respeita à vigilância de viajantes, 9.259 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.