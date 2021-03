Santana associa-se ao 'Mês da Prevenção de Maus-tratos na Infância"

Sendo Abril o mês da "Prevenção dos Maus-Tratos na Infância", a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santana associa-se a esta iniciativa nacional e internacional, na prevenção dos maus-tratos na infância e defesa dos direitos das crianças.

Assim sendo a CPCJ de Santana com a colaboração da Câmara Municipal de Santana, procedeu à colocação de pendões alusivos aos direitos das crianças, no centro das Freguesias do Concelho de Santana, com os desenhos realizados pelas crianças do 4.º ano, do 1º Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo transacto.

A CPCJ faz ainda um apelo a todos, para se juntarem a nós e criar um laço azul, colocando-o na janela ou na porta das suas casas, e ainda aderindo ao “dia do vestir roupas azuis” que será no dia 23 de Abril, de forma a assinalar esta campanha.