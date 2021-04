CDU iniciou processo de construção do seu 'Manifesto Autárquico'

A CDU iniciou, neste fim-de-semana, o processo de construção do seu 'Manifesto Autárquico' para o concelho do Funchal através da auscultação às populações sobre aqueles que deverão ser os vectores prioritários para um novo rumo para o desenvolvimento local e regional.

Seguindo uma metodologia participativa, através do contacto directo com diferentes localidades e populações de vários sítios da cidade do Funchal, como disse Edgar Silva, coordenador regional, "a CDU está a realizar um trabalho de ouvidoria, escutando e valorizando a opinião dos cidadãos".

"A CDU pretende dar voz ao povo. Nas localidades onde são experimentadas as consequências das profundas desigualdades sociais e territoriais que marcam a cidade, com as populações, queremos assumir os compromissos concretos e definir as linhas de acção capazes de operar uma viragem profunda no sentido do progresso e da justiça social", afirmou.

O processo de construção do 'Manifesto Autárquico' deverá ser ultimado no Encontro Regional da CDU, a ter lugar no próximo mês de Junho. Nessa oportunidade deverão também ser apresentados os candidatos da CDU aos diferentes órgãos autárquicos.