Processo de recuperação de sócios da Associação Desportiva de Machico em fase de conclusão

O processo de recuperação e renumeração de sócios da Associação Desportiva de Machico, iniciado em Fevereiro do ano passado, entrou na sua fase de conclusão, com o início da ordenação da lista dos sócios com 50 ou mais anos.

"Inicialmente previsto terminar a 30 de Setembro do ano transacto, o processo sofreu um atraso devido à pandemia, tendo a fase voluntária de reclamação e recuperação do estatuto de sócio terminado a 31 de Dezembro de 20202", explica a Associação Desportiva de Machico através de uma nota de imprensa.

"Após essa fase iniciou-se o processo de notificação através do envio de carta aos sócios, o qual ainda decorre. Nesta fase, após a recepção da carta, os sócios têm 30 dias para proceder à sua regularização, de acordo com os estatutos, beneficiando ainda da campanha de recuperação, com claros benefícios", acrescenta.

Segundo a associação, este processo, "que é fundamental para a vitalidade do clube, tem decorrido de forma bastante participada, atendendo ao período de pandemia que se atravessa, com mais de meia centena de sócios recuperados até ao momento, o que é demonstrativo da adesão do Universo Tricolor, prevendo-se que o processo esteja concluído no final do mês de Maio, com a ordenação definitiva dos sócios".

"A juntar a esta campanha de recuperação e renumeração a direcção do clube decidiu atualizar o cartão de sócio, tornando-o mais moderno, o qual será entregue já no próximo dia 14 de Abril aos primeiros 19 sócios que têm 50 ou mais anos de associado, numa cerimónia simbólica que pretende assinalar os 52 anos de vida da Associação Desportiva de Machico", concluiu.