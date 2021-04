PS-Madeira manifesta pesar pela morte de Jorge Coelho

O Partido Socialista-Madeira manifesta o seu mais profundo pesar pela morte do ex-ministro socialista Jorge Coelho.

Jorge Coelho filiou-se no Partido Socialista em 1982 e, na década seguinte, foi um dos nomes de peso do partido, com uma ligação muito próxima a António Guterres, tendo sido um dos responsáveis pela campanha eleitoral que, em 1995, levou o atual secretário-geral da ONU à vitória nas Eleições Legislativas Nacionais.

Figura destacada do partido, Jorge Coelho foi um socialista de grande convicção, um político carismático, corajoso e um homem de grande atitude e elevação, sendo de destacar a sua inteligência e o contributo que deu para muitas vitórias do PS.

Foi ministro nos dois governos de António Guterres. No XIII Governo Constitucional foi ministro Adjunto e ministro da Administração Interna, ao passo que no XIV Governo assumiu as pastas de ministro do Equipamento Social, ministro da Presidência e ministro de Estado.

A morte de Jorge Coelho deixa um vazio na família socialista, sendo de lamentar a partida precoce de um homem com sentido de Estado e defensor dos ideais socialistas e democráticos.

À sua família e amigos, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências.