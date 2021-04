A formação do Marítimo perde ao intervalo diante do Benfica, em jogo referente à 25.º jornada da Liga NOS (I Liga) e que está a ter lugar no Estádio da Luz.

Os encarnados estão em vantagem desde o minuto 21, graças ao golo da autoria de Waldschmidt, e apontado de grande penalidade, depois de uma fatal feita pelo verde-rubro Marcelo Hermes a Rafa, dentro da área.