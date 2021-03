Conheça as equipas oficiais do Sérvia-Portugal

Já são conhecidas as equipas oficiais do encontro entre Sérvia e Portugal a contar para a segunda jornada do grupo A da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de futebol 2022.

A formação orientada por Fernando Santos, que cumpre hoje o seu 1000.º jogo como treinador irá alinhar com:

Anthony Lopes, João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Cédric Soares, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

Em relação ao jogo inaugural do grupo A, frente ao Azerbaijão o seleccionador luso procedeu a seis mudanças. Sairam Domingos Duarte, Nuno Mendes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e André Silva e entraram José Fonte, Cedric Soares, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira e Jota.

Quanto à Sérvia irá alinhar com: Dmitrovic, Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic, Lazovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Tadic, Kostic; Vlahovic e A. Mitrovic.

A partida tem o seu início agendado para as 19h45 em Belgrado.