Madeira regista 29 novos casos neste domingo e 41 recuperados

A Madeira contabiliza neste domingo 29 novos casos de infecção por Covid-19 e também 41 casos de recuperação. Nesse sentido, o número de casos activos baixa para 588.

Segundo o boletim divulgado pela Direcção Regional de Saúde, há 29 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na RAM, pelo que a Região passa a contabilizar 8.105 casos confirmados de Covid-19. Todos estes novos casos são de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

Há hoje mais 41 casos recuperados a reportar. A RAM passa a contabilizar 7.449 casos recuperados de COVID-19. A região contabiliza, até à data, um total de 68 óbitos associados à doença.

São 588 os casos activos, dos quais 18 são casos importados e 570 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, há 27 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (22 pessoas em Unidades Polivalentes e 5 na Unidade de Cuidados Intensivos) e 15 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 151 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.049 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 4.890 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 43173 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3189 atendimentos.