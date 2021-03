41 novos casos e 36 recuperados este sábado na Madeira

Há 41 novos casos de infecção por Covid-19, na Madeira, todos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

Com mais 36 casos recuperados a reportar, a Região sobe no número de casos activos (493) relativamente aos dados transmitidos ontem.

Das infecções activas, 17 são importados e 476 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 17 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (13 pessoas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 13 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Madeira com mais uma morte associada à covid-19 A Madeira regista hoje mais uma morte devido à covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Havendo uma morte a reportar desde o último boletim, o arquipélago contabiliza um total de 71 óbitos associados ao vírus.

No total, há 93 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.