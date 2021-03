"Primeira Sessão Digital " luta pelo Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude 2021

O projecto "Primeira Sessão Digital ", da autoria da Associação Portuguesa Parlamento Europeu Jovem (PEJ), com o tema “Descobertas Digitais: Explorar as ligações entre as alterações climáticas e as crises de saúde globais” é o vencedor nacional do Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude 2021 e vai representar Portugal na fase europeia da competição.

O Fórum Internacional da Associação Portuguesa PEJ, intitulado “Primeira Sessão Digital”, contou com a ajuda de vários voluntários e reuniu 61 jovens do ensino secundário e ensino superior entre os dias 30 de Julho e 2 de Agosto de 2020 para debater o tema “Descobertas Digitais: Explorar as ligações entre as alterações climáticas e as crises de saúde globais”

Este evento, em inglês, teve como principal objectivo adaptar a estrutura habitual da organização de eventos para um formato online, permitindo, assim, a sua realização durante a actual pandemia de COVID-19. Os participantes apresentaram a sua posição em diversas medidas a serem implementadas em várias questões europeias e globais, enquanto contactaram com outras culturas e puderam criar laços com pessoas dos vários países participantes.

O projeto “Primeira Sessão Digital” vai representar Portugal na segunda fase do concurso, competindo com os vencedores de cada um dos demais Estados-Membros da União Europeia e na qual serão apurados três vencedores a nível europeu. Ao vencedor é atribuído o prémio de 7500€, tendo o segundo e terceiro lugar direito a 5000€ e 2500€, respetivamente. Os três vencedores serão ainda convidados a visitar o Parlamento Europeu (em Bruxelas ou Estrasburgo).

O júri nacional do prémio foi composto pelos eurodeputados Sara Cerdas (S&D, PS), Lídia Pereira (PPE, PSD), José Gusmão (GUE/NGL, BE) e Francisco Guerreiro (Verdes/ALE, Independente), e por um representante do Conselho Nacional da Juventude, João Videira.

O Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu e pela Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno, em Aachen, a projectos desenvolvidos por cidadãos ou residentes de um Estado-Membro da União Europeia com idades entre os 16 e os 30 anos que promovam o entendimento a nível europeu e internacional, fomentem o desenvolvimento de um sentido partilhado da identidade e da integração europeias e sirvam de modelo aos jovens que vivem na Europa, oferecendo exemplos práticos de europeus que vivem juntos formando uma comunidade.