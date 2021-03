Representante da República inteirou-se sobre a cerimónia militar do Dia de Portugal

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço o Comandante Operacional da Madeira, Contra-Almirante João Luis Dores Aresta.

Uma audiência que teve como principal objectivo inteirar-se sobre a cerimónia militar que integra as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que este ano decorrerão, por decisão do Presidente da República, na cidade do Funchal.

Também nesta cerimónia o Contra-Almirante Aresta aproveitou a ocasição para informar o Representante da República sobre o projecto de aquisição de novos drones, com capacidade operacional acrescida, que constitui um investimento estratégico do Comando Operacional da Madeira.