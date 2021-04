Palheiro Nature Estate na Madeira lança férias virtuais, veja o vídeo promocional

"Está com desejo de viajar, mas o confinamento deixou-o em baixo? Pode agora desfrutar de uma escapadela de luxo no conforto e segurança da sua casa, com a nossa nova oferta revolucionária: Estadias em Realidade Virtual no Hotel Casa Velha do Palheiro!". Esta é a tradução da mensagem em inglês que acompanha o vídeo promocional desta nova iniciativa do Palheiro Nature Estate.