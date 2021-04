Bispo exalta Páscoa de "amor" e "sacrifício" na homilia desta Quinta-feira Santa

Numa Páscoa que volta a ser vivida com restrições - nomeadamente do gesto simbólico do lava-pés, realizado habitualmente na Quinta-Feira Santa - o Bispo do Funchal chama a atenção para o verdadeiro significado da Páscoa, na homilia da Ceia do Senhor. Uma quadra que é sinónimo de "amor e sacrifício", destacou D. Nuno Brás na missa celebrada neste dia 1 de Abril.

O bispo recorda a narração do evangelista S. João sobre "a última refeição de Jesus com os seus", que "é dominada pelo gesto do lava-pés que, devido à presente situação sanitária, nos vemos obrigados a não realizar", convidando todos os cristãos, a meditar neste "verdadeiro ensinamento de Jesus feito sem palavras, mas que permaneceu gravado na memória e no coração da Igreja, como que interpreta a Instituição da Eucaristia, narrada pelos três evangelistas sinópticos".

"A Páscoa de Jesus estende-se até aos nossos dias", sublinha D. Nuno Brás, acrescentando que "os nossos dias só serão de verdadeira libertação, de verdadeira salvação, se forem vividos na Páscoa de Jesus".

"Deus passa hoje por nós. Passa pela nossa vida. Faz Páscoa connosco. Fá-lo como um guerreiro, para destruir o que em nós é morte e pecado, e nos conduzir à vida, à Terra Prometida. Nesta batalha, o Senhor Jesus continua a usar a sua única arma, aquela do amor".

Neste sentido desafia os fiéis, a "continuar a interrogar-se: de que modo concreto podemos (devemos) lavar os pés uns aos outros? Quer dizer: como podemos hoje continuar aquele serviço — que é amor até fim — com Jesus amou? De que modo concreto podemos e devemos lutar esta batalha da vida, que é batalha da salvação?"

"Ao celebrarmos a Instituição da Eucaristia e do sacerdócio, bem como o mandamento novo do amor, disponhamo-nos à atitude quotidiana de quem procura 'lavar os pés' daqueles que, hoje, como nós, necessitam da Páscoa — que o mesmo é dizer: necessitam que Deus passe pela sua vida e, com braço poderoso, os retire do Egipto do pecado, e os salve", termina.