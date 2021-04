Bispo do Funchal preside às celebrações da Páscoa

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside às celebrações da Páscoa que decorrem na Sé do Funchal. O programa começa hoje, Quinta-Feira Santa, às 10 horas, com a Missa Crismal. Mais tarde, às 16h30, é a vez de D. Nuno Brás celebrar a Missa da Ceia do Senhor. Ambas as celebrações serão transmitidas pelo Facebook, e pela Rádio do Posto Emissor do Funchal – PEF.

Na Sexta-Feira Santa, 2 de Abril, celebra-se a Paixão do Senhor, numa eucaristia marcada para as 16h30, transmitida igualmente na rede social Facebook e no PEF.

Para o Sábado de Aleluia, o Bispo do Funchal participa, às 22 horas, na Vigília Pascal na Paróquia do Coração de Jesus, que se realiza à porta fechada devido à pandemia. Por essa razão, o momento será transmitido em directo pela RTP-Madeira.

D. Nuno Brás encerra as celebrações no Domingo de Páscoa, dia 4, às 11 horas, na Sé do Funchal. A cerimónia poderá ser acompanhada pelo Facebook da Diocese ou através da Rádio PEF.