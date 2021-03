Bispo do Funchal desafia fiéis a serem "portadores da boa notícia" esta Páscoa

O Bispo do Funchal escolheu o dia antes da Quinta-feira Santa para passar a sua mensagem da Páscoa deste ano. D Nuno Brás começa com um desafio aos fiéis: "Faz-te portador da Boa Notícia". É que, escreve o Bispo do Funchal, "a Páscoa de Jesus não terminou na manhã daquele primeiro domingo, de há quase dois mil anos, em que os discípulos O viram ressuscitado. A Páscoa de Jesus estende-se, alarga-se pelos séculos, para se fazer nossa Páscoa".

É por isso D. Nuno Brás acredita que:

"Hoje, Jesus teima em dar vida a todas as realidades onde ainda reina a morte: quer dar vida à solidão dos idosos; quer dar vida àqueles que perderam as razões de viver; quer dar vida às famílias onde o amor desapareceu; quer dar vida a quantos não têm o suficiente para viver.

Quer dar vida à nossa sociedade nacional, onde tantas vezes reina a cultura da morte: do aborto à eutanásia; dos que vendem o seu corpo como objecto aos que vivem mergulhados na dependência das drogas.

Quer dar vida ao nosso mundo, mergulhado em guerras, em escravatura, em pobreza — em multidões que procuram sobreviver e em poucos que esbanjam o que não lhes pertence".

Para dar vida, "para ser vida", aprofunda ainda o Bispo do Funchal na mensagem enviada para a redacção: "Jesus ressuscitado precisa de ti. Precisa de homens e mulheres que aceitem viver a sua novidade; que aceitem arriscar a sua vida anunciando a Boa Nova, o Evangelho: no trabalho, nos tempos de lazer, na vida familiar, na comunidade cristã".

"Neste ano, marcado ainda por esta pandemia, Jesus quer fazer Páscoa connosco. Com cada um de nós, que tão facilmente abandonamos a vida da fé para embarcar numa rampa que nos afasta cada vez mais de Deus e dos irmãos.

Para terminar, D. Nuno Brás, faz um convite: "Deixa que a ressurreição de Jesus brilhe em ti. Como Maria Madalena ou como os discípulos de Emaús, faz-te portador da Boa Notícia: Cristo ressuscitou verdadeiramente".