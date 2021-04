Vinho ‘Madeira’ mais barato e com quebras nas vendas

A comercialização de vinho 'Madeira' verificada no 4.º trimestre de 2020 registou uma variação negativa na quantidade (‑16,8%) e no valor (-23,8%). O balanço anual também seguiu a mesma tendência com perdas de 17,0% e 21,6% na quantidade e no valor de primeira venda, respectivamente. Os dados acabam de ser divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) no novo número do Boletim Trimestral de Estatística (BTE) dedicado ao 4.º trimestre de 2020 e evidenciam a continuação dos efeitos negativos provocados pela pandemia.

No domínio da energia, é de referir que a emissão de electricidade (cuja evolução consiste na melhor aproximação à variação da produção/consumo que está disponível em termos infra-anuais) diminuiu 6,1% no trimestre em análise, face ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2020, esta variável caiu 7,2%.

O 4.º trimestre de 2020 continuou a ser penalizado pelas adversidades económicas geradas pelas medidas de contenção e controlo da pandemia da covid-19 no país e na Região: “A magnitude da queda da actividade económica na RAM, no período em análise, é evidenciada pelas quebras homólogas, verificadas em grande parte dos indicadores económicos e traduzida igualmente pelo desempenho do Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE), que manteve a tendência de queda ainda que menos acentuada que no trimestre anterior”, sublinha a DREM na análise estatística.