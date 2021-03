Madeira inspira capítulo de livro sobre vinhos portugueses

A presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Paula Jardim Duarte, acompanhou, numa visita ao Campo Experimental dos Cardais e à Adega de São Vicente, Simon J. Woolf e Ryan Opaz, dois jornalistas que estão a ultimar um livro sobre vinhos portugueses e que integra um capítulo sobre o Vinho Madeira.

Esta obra, que conta com o apoio do IVBAM, deverá ser publicada em Outubro, reunindo a informação recolhida sobre os vinhos portugueses e, particularmente, sobre o Vinho Madeira, num trabalho de pesquisa que trouxe, agora, os dois autores à Região.

Durante a passagem dos dois profissionais pela Região, que começou na segunda-feira, foram realizadas visitas também aos vários operadores de Vinho Madeira, onde puderam verificar, 'in loco', as diferentes empresas a operar neste sector.

Além dos contactos com a indústria transformadora, o IVBAM também proporcionou aos dois profissionais da imprensa visitas a algumas explorações agrícolas com produção vitícola, procurando mostrar a realidade do tecido produtivo, caracterizado, na sua grande maioria, pela pequena propriedade e uma orografia difícil.

No essencial, com o programa e os contactos proporcionados pelo IVBAM, procurou-se mostrar as especificidades e peculiaridades da produção do Vinho Madeira, desde a parreira até à garrafa, evidenciando as características que fazem do nosso vinho, um vinho muito especial. Um vinho único.

Para o IVBAM, trata-se de uma excelente oportunidade para reforçar a visibilidade do Vinho Madeira, sobretudo numa altura em que, devido à covid-19, as ações promocionais feitas de forma presencial estão ainda fortemente condicionadas ou limitadas.

Além disso, esta iniciativa é também importante, na medida em que se trata de uma publicação em língua inglesa e com o consequente alcance, não apenas no Reino Unido, um dos nossos principais mercados de exportação de Vinho Madeira, mas também noutros países que têm como língua oficial o Inglês, como é o caso dos Estados Unidos, que é outro dos mais importantes mercados do nosso Vinho.

Esta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, no âmbito do projeto promocional do Vinho Madeira, veiculado pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.