Vigilância por drones junta Protecção Civil e Comando Operacional da Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil assinou hoje um protocolo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do Comando Operacional da Madeira (COM), para o emprego da capacidade conjunta de vigilância por Veículos Aéreos Não Tripulados, vulgo drones, do COM.

O acordo firmado no Comando Operacional, entre José Dias e o Contra-almirante João Luís Rodrigues Dores Aresta, prevê ainda uma cooperação entre as duas entidades no cumprimento das missões sob coordenação da responsabilidade do SRPC, IP-RAM, assim como ao intercâmbio de participação, em exercícios e ações de formação e treino de interesse comum.