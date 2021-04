SESARAM com mais 5 milhões para combater Covid-19

O Serviço Regional de Saúde da Madeira terá mais 5 milhões para combater a Covid-19.

O tema que faz manchete no DIÁRIO explica que a Região vai reforçar a dotação orçamental da empresa pública, canalizando, no total e em dois anos, 123 milhões de euros.

Recolher obrigatório até 12 de Abril na Madeira As medidas de controlo sanitário e de recolhimento obrigatório, na Madeira, vão estar em vigor até às 23h59 do dia 12 de Abril. Assim determinou o Conselho de Governo reunido esta quarta-feira em plenário.

Noutro âmbito, saiba ainda que o recolher obrigatório foi prorrogado até 12 de Abril, altura em que o Governo Regional vai analisar a situação.

Outros destaques

"O partido tem de encontrar mais consensos internos". A frase pertence ao ex-deputado Mário Pereira, que aconselha o presidente do CDS a impor-se no seio do Governo, dando o exemplo de Paulo Portas e do seu ‘irrevogável’.

Governo avança com programa ‘pára-raios’: Pedro Calado vai tutelar nova direcção dos Assuntos Meteorológicos.

PS antecipa 18 questões que vai fazer a Albuquerque: Presidente do Governo vai responder por escrito à Comissão de Inquérito sobre o contrato da Zona Franca.

Socorrido em Machico chega ao hospital com explosivos nos bolsos: O indivíduo foi encontrado na via pública com sinais de embriaguez.