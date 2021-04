Menos cimento vendido, mas mais alojamentos transaccionados

A comercialização de cimento (primeira venda) registou no 4.º trimestre de 2020 um decréscimo face ao mesmo período do ano passado (-7,7%). Comparativamente ao trimestre anterior observou-se igualmente uma diminuição, de 15,3%. Os números acabam de ser divulgados pela Direcção de Estatística da Madeira (DREM) no mais recente Boletim Trimestral de Estatística (BTE), dedicado ao 4.º trimestre de 2020, muito marcado pelos efeitos negativos provocados pela pandemia.

No ano de 2020, a comercialização de cimento recuou 7,7%. Por outro lado, no último trimestre de 2020, foram licenciados 112 edifícios, traduzindo uma variação trimestral e homóloga de -5,1% e 14,3%, respectivamente. Em termos anuais, foi observado um crescimento de 17,4%.

No 4.º trimestre de 2020, transacionaram-se 926 alojamentos familiares na RAM, representando um acréscimo trimestral e homólogo de 7,2% e 8,7%, pela mesma ordem. No acumulado do ano 2020, foram vendidos 3 168 alojamentos, apenas menos 3 que em 2019 (-0,1%).